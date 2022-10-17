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17.10.2022  12:32   Рита Парфенова

На деокупованих територіях Харківської області виявляють колаборантів

Повідомлено про підозру двом чоловікам, які працювали фейковими правоохоронцями при окупантах.

Новини Харкова: у селі Стрілеча виявили колаборантів Новини Харкова: у селі Стрілеча виявили колаборантів

Обидва підозрюваних виконували свої «обов‘язки» на території с. Стрілеча Харківського району. Про це повідомили в Прокуратурі Харківської області,   передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 40-річний мешканець с. Липці Харківського району працював на благо ворогів. Так, чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Териториальном органе милиции с. Казачья Лопань».

Інший підозрюваний — 25-річний чоловік з с. Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі. Але керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік так само став «т.в.о дільничного інспектора» у «міліції».

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, найманцю ПВК «Вагнер», мешканцю смт Васищеве Харківського району, заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, харьков, прокуратура, агрессия россии
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