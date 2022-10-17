На деокупованих територіях Харківської області виявляють колаборантів

Повідомлено про підозру двом чоловікам, які працювали фейковими правоохоронцями при окупантах.
Обидва підозрюваних виконували свої «обов‘язки» на території с. Стрілеча Харківського району. Про це повідомили в Прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За даними слідства, 40-річний мешканець с. Липці Харківського району працював на благо ворогів. Так, чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Териториальном органе милиции с. Казачья Лопань».
Інший підозрюваний — 25-річний чоловік з с. Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі. Але керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік так само став «т.в.о дільничного інспектора» у «міліції».
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, найманцю ПВК «Вагнер», мешканцю смт Васищеве Харківського району, заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування.
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