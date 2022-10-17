17.10.2022 12:06 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 30 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 729 осіб. Одужало 303 339 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3215 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 25 осіб (із них 22 - мешканці міста Харкова). Дві особи захворіли в Богодухівському, по одній – в Лозівському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 жовтня.