16.10.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 жовтня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 35 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 699 осіб. Одужало 303 310 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3216 осіб.

Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області розпочав роботу мобільний пологовий будинок. Він є автономним, забезпеченим електрикою, водою, опаленням та всім медичним інструментарієм мобільний акушерсько-гінекологічний міністаціонар.