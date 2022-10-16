Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 25 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 35 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 699 осіб. Одужало 303 310 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3216 осіб.
Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області розпочав роботу мобільний пологовий будинок. Він є автономним, забезпеченим електрикою, водою, опаленням та всім медичним інструментарієм мобільний акушерсько-гінекологічний міністаціонар.
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Емоції сьогодні візьмуть гору над логікою, тому день вдалий для самовираження та особистих стосунків. А відповідальні справи найкраще залишити будням.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
У третю неділю жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.
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