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16.10.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

"Харківгаз" з‘ясовує причини припинення газопостачання в Харківській області: громадян просять перекрити газові крани

У низці населених пунктів Харківської області відсутнє газопостачання.

Газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
 Повідомляється, що ввечері 15 жовтня було припинено подачу газопостачання у Красноградському районі Харківської області. Близько 15 тисяч абонентів залишились без газу.
 
Наразі фахівці АТ «Харківгаз» обстежують газорозподільну систему та з‘ясовують причину припинення подачі газу. Роботи з відновлення газопостачання заплановано розпочати вже сьогодні, у неділю 16 жовтня.
 
АТ «Харківгаз» просить мешканців наступних населених пунктів, самостійно перекрити крани перед газовими приладами, для подальшого безпечного пуску газу у домівки спеціалістами газової компанії: с. Дослідна станція; м.Красноград, с. Дружба, с. Наталине, с. Піщанка, с. Соснівка, с. Балки, с. Кобзівка, с. Куми, с. Лукашівка, с. Мартинівка, с. Маховик; с. Петрівка, с. Піщанка, с. Степове, с. Токарівка, с. Уляновка, с. Ясна Поляна, с. Березівка, с. Володимирівка, с. Добренька, с. Попівка, с. Садове.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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