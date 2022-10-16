16.10.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

"Харківгаз" з‘ясовує причини припинення газопостачання в Харківській області: громадян просять перекрити газові крани

У низці населених пунктів Харківської області відсутнє газопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що ввечері 15 жовтня було припинено подачу газопостачання у Красноградському районі Харківської області. Близько 15 тисяч абонентів залишились без газу.

Наразі фахівці АТ «Харківгаз» обстежують газорозподільну систему та з‘ясовують причину припинення подачі газу. Роботи з відновлення газопостачання заплановано розпочати вже сьогодні, у неділю 16 жовтня.

АТ «Харківгаз» просить мешканців наступних населених пунктів, самостійно перекрити крани перед газовими приладами, для подальшого безпечного пуску газу у домівки спеціалістами газової компанії: с. Дослідна станція; м.Красноград, с. Дружба, с. Наталине, с. Піщанка, с. Соснівка, с. Балки, с. Кобзівка, с. Куми, с. Лукашівка, с. Мартинівка, с. Маховик; с. Петрівка, с. Піщанка, с. Степове, с. Токарівка, с. Уляновка, с. Ясна Поляна, с. Березівка, с. Володимирівка, с. Добренька, с. Попівка, с. Садове.