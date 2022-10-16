16.10.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 16 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 16 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 30 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

«Вилок» - 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.