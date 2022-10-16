Ситуація з виїздом із України 16 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 16 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
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