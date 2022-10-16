16.10.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах

Фахівці продовжують інтенсивно відновлювати подачу води для харків'ян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 15 жовтня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 15 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники, незважаючи на агресію, що триває, продовжують інтенсивно відновлювати подачу води для харків'ян. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного господарства виконують висококваліфіковані фахівці. Бригади АВР застосовують передові напрацювання та мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали. Це дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.

Сьогодні, 16 жовтня, бригадами Комплексу "Харківводопостачання" заплановано проведення ремонтних робіт на 21 ділянці трубопроводів холодного водопостачання.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, "Харківгаз" з‘ясовує причини припинення газопостачання в Харківській області.