16.10.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

Зростання цін на яйця: які причини і що буде далі

Внутрішня продовольча безпека України повністю забезпечена, дефіциту продовольства не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що проблема зі здорожчанням яєць пов’язана зі знищенням птахофабрик зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях, а також з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича, незабаром ціна на яйця вирівняється. Також він зазначив, що дефіциту продовольства у країні не буде.

«Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовільнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики», – резюмував заступник Міністра.

Крім цього зазначається, що стабільною має залишатись ціна на цукор. Аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка, що трохи менше проти минулого року – 224 тис га. Із зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру. «Дефіциту цукру не буде, як і його суттєвого здорожчання», – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, у Харківській області зібрали врожай та почали сіяти озимі.