14.10.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області зібрали врожай та почали сіяти озимі

Попри військову агресію рф сільгоспвиробники Харківської області продовжують тримати свій фронт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що станом на середину жовтня зібрали понад 1 млн 277 тис. тонн зерна зернових та зернобобових культур з площі 344 тис. га. Середня врожайність склала 37,2 ц/га.

Зокрема, з пізніх зернових культур зібрали: 6,9 тис. тонн проса; 3,2 тис. тонн гречки; 9,3 тис. тонн кукурудзи на зерно. Найбільше зерна намолотили сільгоспвиробники Красноградського району - понад 265,3 тис. тонн зерна з площі 60,3 тис. га при середній урожайності 44 ц/га.

Найвищу урожайність зернових та зернобобових культур мають аграрії Богодухівщини - по 44,2 центнери з 1 га. Тут намолочено 200,2 тис. тонн зерна з площі 45,3 тис. га.

Також в області тривають роботи по збору технічних культур. Вже намолочено 97 тис. тонн соняшника та 13 тис. тонн сої. Паралельно зі жнивами аграрії продовжують сівбу озимих. Ця робота була припинена під час дощів. Зараз озимі пшениця та ячмінь посіяні на площі 66,7 тис. га. Найбільше – у Красноградському районі - 13,7 тис. га. Сівба озимого ріпаку на Харківщині вже завершена - засіяли 9,3 тис. га.

Нагадаэмо, у деокупованих населених пунктах Харківської області відкриваються аптеки