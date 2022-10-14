14.10.2022 14:07 Рита Парфенова

На місті зруйнованого моста під Харковом побудували переправу (фото)

Робітники Укравтодору побудували на Харківщині ще одну тимчасова переправу.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Укравтодору, переправа з’явилася на автомобільній дорозі Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП «Чугунівка».



Так через російську військову агресію було зруйновано міст через річку Велика Бабка.



Після деокупації регіону, у вересні, на зруйнованій штучній споруді військовими було зроблено тимчасовий проїзд.



Для забезпечення транспортного сполучення через річку Велика Бабка, поруч зі зруйнованим мостом дорожники збудували тимчасову переправу.



Проведені таки роботи:

влаштовано водопропускні труби;

зведено земляне полотно;

влаштовано вирівнюючий шар основи з ЩПС;

влаштовано вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші;

влаштувано засоби організації дорожнього руху.

Загалом у Харківській області працюють сім тимчасових переправ, ще шість – будується.



Будівництво перепав допомагає нам оперативно налагодити сполучення для швидкої доставки гуманітарних вантажів та продовольства у деокуповані населені пункти області.

Нагадаємо, дорожні бригади забезпечують функціонування логістичного та гуманітарного коридору від Чугуєва до Куп’янська по автомобільній дорозі Н-26 Чугуїв – Мілове.