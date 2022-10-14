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14.10.2022  14:07   Рита Парфенова

На місті зруйнованого моста під Харковом побудували переправу (фото)

Робітники Укравтодору побудували на Харківщині ще одну тимчасова переправу.

Тимчасова переправа з’явилася на автомобільній дорозі Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП «Чугунівка»

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Укравтодору, переправа з’явилася на автомобільній дорозі Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП «Чугунівка».

Так через російську військову агресію було зруйновано міст через річку Велика Бабка.

Після деокупації регіону, у вересні, на зруйнованій штучній споруді військовими було зроблено тимчасовий проїзд.

Для забезпечення транспортного сполучення через річку Велика Бабка, поруч зі зруйнованим мостом дорожники збудували тимчасову переправу.

Проведені таки роботи:

  • влаштовано водопропускні труби;
  • зведено земляне полотно;
  • влаштовано вирівнюючий шар основи з ЩПС;
  • влаштовано вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші;
  • влаштувано засоби організації дорожнього руху.

Тимчасова переправа з’явилася на автомобільній дорозі Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП «Чугунівка» Тимчасова переправа з’явилася на автомобільній дорозі Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП «Чугунівка»

Загалом у Харківській області працюють сім тимчасових переправ, ще шість – будується.

Будівництво перепав допомагає нам оперативно налагодити сполучення для швидкої доставки гуманітарних вантажів та продовольства у деокуповані населені пункти області.

Нагадаємо, дорожні бригади забезпечують функціонування логістичного та гуманітарного коридору від Чугуєва до Куп’янська по автомобільній дорозі Н-26 Чугуїв – Мілове.

Источник:   Укравтодор
 Тэги:  ремонт дорог, переправа, укравтодор, харьков, агрессия россии
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