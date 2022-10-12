12.10.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

Дороги Куп'янська почали упорядковувати

Наразі дорожні бригади забезпечують функціонування логістичного та гуманітарного коридору від Чугуєва до Куп’янська по автомобільній дорозі Н-26 Чугуїв – Мілове.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що на першому етапі робіт є розчищення ділянки траси Н-26, що пролягає через місто Куп’янськ – стартував сьогодні. Початку робіт передувало розмінування території.

Фахівці Служби автомобільних доріг у Харківській області розбирають у Куп’янську блокпости окупантів, вивозять знищену техніку, яка заважає проїзду. З покриття та узбіччя прибирають небезпечні предмети, ліквідують пошкодження покриття автошляху. На більш цілих ділянках ремонтують бар’єрне огородження, дорожні знаки, наносять дорожню розмітку.

Всього на деокупованій частині Харківської області вже прибрано понад 390 км автомобільних доріг державного значення та більш ніж 20 км комунальних доріг.

Нагадаємо, фахівці повернули газопостачання ще до 1600 будинків Харківської області.