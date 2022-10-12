12.10.2022 18:24 Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймано чоловіка, який допомагав збирати податки загарбникам (фото)

Колишній слідчий працював на ворога під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнмя на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».

Він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.

7 жовтня 2022 року колаборанта затримали у Балаклії в порядку ст. 208 КПК України.

8 жовтня 2022 року рішенням слідчого судді Київського районного суду чоловіка взяли під варту.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацоінальної поліції України.