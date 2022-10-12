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12.10.2022  18:24   Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймано чоловіка, який допомагав збирати податки загарбникам (фото)

Колишній слідчий працював на ворога під Харковом.

Спіймано та арештовано чоловіка, який допомагав збирати податки загарбникам під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнмя на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».
 
Він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.
 
7 жовтня 2022 року колаборанта затримали у Балаклії в порядку ст. 208 КПК України. 
 
8 жовтня 2022 року рішенням слідчого судді Київського районного суду чоловіка взяли під варту. 
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацоінальної поліції України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, балаклея, харьков
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