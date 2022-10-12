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12.10.2022  17:34   Дмитро Колонєй

Афера на гуманітарці: на Харківщині підозрюється "благодійник"

Шахрайську схему на Харківщині розкрили правоохоронці.


Прокуратура
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, під час досудового розслідування встановлено, що 62-річний мешканець смт Високий Харківського району заснував благодійний фонд. Але цілі у чоловіка були зовсім інші, аніж допомогати людям. 
 
Ділок організував схему ухилення від сплати податків під виглядом імпорту «гуманітарної допомоги». Насправді «благодійник» самостійно закупляв в Європі одяг, продукти, будівельні матеріали, а по товаро-супроводжувальним документам вказаний товар проходив як гумдопомога від компанії однієї з європейських країн.
 
І все заради одного — щоб не платити податки до Держбюджету України, тому що, відповідно до вимог чинного українського законодавства, гуманітарна допомога звільняється від оподаткування.
 
Європейська компанія заявила, що ніколи не мала взаємовідносин з вказаним благодійним фондом і жодних документів не надавала. 
 
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, 62-річний чоловік недоплатив до українського бюджету майже 7 млн гривень. 
 
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та оголошення його у розшук.
 
Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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