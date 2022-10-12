12.10.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

На бюджетну форму навчання переведуть деяких студентів

Уряд ухвалив рішення перевести певну категорію студентів на бюджетну форму освіти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що студентів, які є ВПО або перебувають на тимчасово окупованій території, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання.

Таким чином документ дозволить перевести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів:

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, прийнятий документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.