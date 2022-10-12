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12.10.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

Харківський вищий навчальний заклад увійшов до світового рейтингу університетів 2023

Стали відомі результати рейтингу кращих університетів світу Times Higher Education World University Rankings за 2023 рік від авторитетного британського видання Таймс.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.
 
Повідомляється, що рейтинг THE входить до трійки найбільш впливових у світі, тому опинитися в ньому – честь для будь-якого університету. Показники рейтингу відображають основні завдання університетів – навчання, дослідження, обмін знаннями та розвиток міжнародного співробітництва.
 
Загалом рейтинг проаналізував понад 121 мільйон цитат із понад 15,5 мільйонів наукових публікацій НМД Scopus, відповіді на опитування 40 000 науковців з усього світу і дані від понад 2 500 університетів. Цього року рейтинг охоплює 1799 університетів зі 104 країн проти 1662 торік. Кількість українських ВУЗів зросла до 11.
 
Перша трійка лідерів вітчизняної вищої освіти не змінилась:
 
  • Сумський державний університет 401-500;
  • Національний університет «Львівська політехніка» 601-800;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки 1001-1200.
Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  харьков, образование
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