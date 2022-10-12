Рівень радіації у Харкові на 12 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 10 жовтня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 жовтня.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.
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