12.10.2022 10:46 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 60 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 147 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 377 осіб. Одужало 303 058 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3163 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 67 осіб (із них 60 - мешканці міста Харкова). 36 осіб захворіли в Богодухівському, 24 – в Лозівському, 10 – в Ізюмському, 7 - у Чугуївському, 2 - в Куп’янському, 1 - в Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 жовтня.