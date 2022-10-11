11.10.2022 11:58 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 26 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 230 осіб. Одужало 302 944 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3134 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 15 осіб (із них 14 - мешканці міста Харкова). 9 осіб захворіли в Богодухівському, 1 – в Лозівському, 1 – в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 жовтня.