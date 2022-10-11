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11.10.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

Рух електротранспорту в Харкові відновили

З ранку 11 жовтня громадський транспорт Харкова, включаючи метрополітен, працює повністю.

Харківській метрополітен
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з сьогоднішнього ранку громадський транспорт Харкова, включаючи метрополітен, працює повністю.
 
«Учора через вороже влучення було припинено енергопостачання міста, зупинилося метро, тролейбуси, трамваї. Ми скоригували рух автобусів таким чином, щоб люди могли дістатися будь-якого району Харкова. Почали відновлювати систему енергопостачання. І надвечір практично відновили подачу електроенергії та водопостачання. О 6:30 ранку громадський транспорт, включаючи метрополітен, працює повністю», - повідомив Ігор Терехов.
 
За словами мера, до Харкова після звільнення територій Харківської області повертаються харків'яни. 
 
«Стріляють по всій країні. Люди вже зрозуміли, що безпечних місць немає, і їдуть додому», - зазначив міський голова.
 
За його словами, сьогодні населення Харкова становить 1,1 млн. осіб.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, транспорт
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