11.10.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули понад 80 пошкоджень на водоводах

Ремонтники продовжують відновлювати подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», у найскладніших умов воєнного часу, інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам. За минулий тиждень ремонтниками було усунено 84 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання.

Також бригади АВР упорядкували 67 оглядових колодязі на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 12 водорозбірних колонок.

Напередодні зусиллями аварійників було ліквідовано 15 поривів на трубопроводах. Зокрема, в Індустріальному районі усунуто аварійну ситуацію на водопровідній магістралі діаметром 250 мм по вул. Луї Пастера.

«Внаслідок вчорашнього жорстокого ворожого обстрілу довелося діяти вкрай оперативно. Прекрасно розуміючи, що у подібній ситуації слід працювати виключно без відключення харків'ян від водопостачання, попередньо проаналізували ситуацію та склали детальний план комплексних заходів. Досвідчені районні бригади успішно впоралися з відповідальним завданням, після чого обов'язково впорядкували територію», - зазначив начальник районної служби водопровідних мереж Володимир Сундук.

11 жовтня бригади Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ремонт 10 пошкоджених ділянок трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».