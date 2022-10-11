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11.10.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розчистили понад 400 кілометрів доріг від наслідків бойових дій

Шляховики продовжують наводити лад на дорогах Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини та демонтують знищені штучні споруди.
 
Минулої доби дорожники працювали в місті Ізюм і на 5 автошляхах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань.
 
До робіт задіяли 188 працівників та 94 одиниці дорожньої техніки.
 
Нагадаємо, на Харківщині є постраждалі внаслідок масованого ракетного удару.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, дороги
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