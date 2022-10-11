11.10.2022 09:19 Рита Парфенова

На Харківщині є постраждалі внаслідок масованого ракетного удару

Вранці 10 жовтня ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення.



t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури була знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області. Завдяки оперативним діям енергетиків та фахівців ДСНС протягом доби електропостачання відновили.

Крм того, минулої доби росіяни наносили удари по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. В Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки, сталися пожежі.



За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка в Харківському районі.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.