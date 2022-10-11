    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині є постраждалі внаслідок масованого ракетного удару
11.10.2022  09:19   Рита Парфенова

На Харківщині є постраждалі внаслідок масованого ракетного удару

Вранці 10 жовтня ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення.


t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури була знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області. Завдяки оперативним діям енергетиків та фахівців ДСНС протягом доби електропостачання відновили.

Крм того, минулої доби росіяни наносили удари по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. В Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка в Харківському районі.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова: уламки С300 впали на дах офісу (фото) 08.10 Надзвичайні події Нічого не залишилося від автомийки та фітнес-залу: Ігор Терехов про ракетний обстріл Харкова 08.10 Надзвичайні події та кримінал Ракетний удар по Харкову: комунальники ліквідують наслідки (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 