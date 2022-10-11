На Харківщині є постраждалі внаслідок масованого ракетного удару

Вранці 10 жовтня ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури була знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області. Завдяки оперативним діям енергетиків та фахівців ДСНС протягом доби електропостачання відновили.
Крм того, минулої доби росіяни наносили удари по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. В Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки, сталися пожежі.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка в Харківському районі.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний нічний дощ продовжиться вранці, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
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