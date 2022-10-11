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11.10.2022  09:47   Рита Парфенова

На деокупованих територіях Харківщини розбирають завали та облаштовують переправи

Зведений загон ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.

Новини Харкова: у Балаклії та Ізюму розбирають завали

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

У м. Ізюм рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи на 3-х зруйнованих об’єктах. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 3-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо.

У м. Балаклія тривали відновлювальні роботи на житловому двоповерховому будинку на вул. Івана Франка, 26. Надзвичайники перекрили 400 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 65 т води.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разбор завалов, харьков, гсчс, агрессия россии
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