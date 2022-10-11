У Харкові можливі відключення світла: в обленерго розповіли, коли

Протягом доби 11 жовтня у Харкові та області можливі відключення світла.
Про це повідомили в прес-службв АТ «Харковобленерго», передає РЕДПОСТ
«Для стабілізації ситуації в енергомережі можливі тимчасові відключення світла у проміжок часу (орієнтовно) з 9.30 до 11.30», – йдеться у повідомленні.
Відключення будут проводитися вибірково. У якому саме районі міста чи області - контролюють диспетчери.
«Робимо усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми», – запевнили у «Харковобленерго».
Комментариев: 0
По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний нічний дощ продовжиться вранці, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
влажность:
давление:
ветер: