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11.10.2022  10:00   Рита Парфенова

У Харкові можливі відключення світла: в обленерго розповіли, коли

Протягом доби 11 жовтня у Харкові та області можливі відключення світла.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в прес-службв АТ «Харковобленерго», передає РЕДПОСТ

«Для стабілізації ситуації в енергомережі можливі тимчасові відключення світла у проміжок часу (орієнтовно) з 9.30 до 11.30», – йдеться у повідомленні.

Відключення будут проводитися вибірково. У якому саме районі міста чи області - контролюють диспетчери.

«Робимо усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми», – запевнили у «Харковобленерго».

Тэги:  отключение света, харьков
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