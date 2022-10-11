У Харківській області ліквидували диверсантів-"вагнерівців" (відео)

Дві групи диверсантів приватної військової кампанії «вагнер» ліквідувала на Харківщині Служба безпеки Украіни.
СБУ оприлюдніла унікальні кадри спецоперації ліквідації диверсійних груп на Харківщині, передає РЕДПОСТ.
У операції брали участь спецпризначенців ЦСО «А» та їх колеги з Управління СБУ в Харківській області.
За аеророзвідкою локації послідував блискавичний штурм. З нашой сторони - жодних втрат. У ворога: один - 200-й, ще чотирьох захоплено в полон.
Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців.
Нагадаємо, окупанти планували удари по енергетичної інфраструктурі з початку жовтня.
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