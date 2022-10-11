11.10.2022 11:08 Рита Парфенова

У Харківській області ліквидували диверсантів-"вагнерівців" (відео)

Дві групи диверсантів приватної військової кампанії «вагнер» ліквідувала на Харківщині Служба безпеки Украіни.





СБУ оприлюдніла унікальні кадри спецоперації ліквідації диверсійних груп на Харківщині, передає РЕДПОСТ.



У операції брали участь спецпризначенців ЦСО «А» та їх колеги з Управління СБУ в Харківській області.



За аеророзвідкою локації послідував блискавичний штурм. З нашой сторони - жодних втрат. У ворога: один - 200-й, ще чотирьох захоплено в полон.



Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців.

Нагадаємо, окупанти планували удари по енергетичної інфраструктурі з початку жовтня.