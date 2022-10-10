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10.10.2022  19:14   Дмитро Колонєй

Окупанти планували удари по енергетичної інфраструктурі з початку жовтня

Про це інформує воєнна розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України,  за даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня 2022 року.
 
До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.
 
8 жовтня 2022 року на аеродром “Оленья” з аеродрому ”Енгельс” було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.
 
На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами “Калібр”.
Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, украины
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