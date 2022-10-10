У Лозовій відновив роботу відділ міграційної служби

Справи, які потребують логічного підходу, будуть успішними. За умови, що зможете подолати осінню нудьгу.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.