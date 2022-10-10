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10.10.2022  18:55   Віталій Хінєвіч

У Лозовій відновив роботу відділ міграційної служби

У підрозділі громадяни зможуть відновити втрачений або знищений паспорт, незалежно від місця реєстрації.

Міграційна служба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що ГУ ДМС Харківської області відновило роботу Лозівського відділу міграційної служби.
 
Таким чином, у цьому підрозділі громадяни зможуть відновити втрачений або знищений паспорт, незалежно від місця реєстрації.
 
Також доступні наступні послуги:
 
  • оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
  • обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
  • вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;
  • одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Таким чином, Лозівський відділ ГУ ДМС Харківської області працює за наступним графіком прийому громадян: Пн-пт, 9:00 – 15:00.
 
Отримати додаткову інформацію можна за телефоном (05745) 2-22-76.
 
Нагадаємо, Укрпошта відновила роботу своєї мережі на 85%.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков, миграционная служба
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