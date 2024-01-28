28.01.2024 13:19 Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілюють Харківщину та засилають диверсантів

Більшість з майже двох тисяч ударів ворога припадає на Харківщину.

Як повідомляє РЕДПОСТ , речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко поінформував в ефірі телемарафону, що Росія щоденно продовжує наносити удари по території України.

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З початку січня зафіксовано більше 1800 обстрілів по Чернігівській, Харківській та Сумській областям. Найбільше припадає по Харківщині. На додачу до обстрілів, російські терористи застосовують й ДРГ, активність яких має місце у Харківській області.