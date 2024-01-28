    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстрілюють Харківщину та засилають диверсантів
28.01.2024  13:19   Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілюють Харківщину та засилають диверсантів

Більшість з майже двох тисяч ударів ворога припадає на Харківщину.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко поінформував  в ефірі телемарафону, що Росія щоденно продовжує наносити удари по території України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
З початку січня зафіксовано більше 1800 обстрілів по Чернігівській, Харківській та Сумській областям. Найбільше припадає по Харківщині. На додачу до обстрілів, російські терористи застосовують й ДРГ, активність яких має місце у Харківській області.
 
Тэги:  обстріл, дрг, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Надзвичайні події Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини фіксують правоохоронці (фото) 27.01 Надзвичайні події Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА 26.01 ЖКГ У Харкові прибирають наслідки влучання ракети у багатоповерхівку в Київському районі (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 