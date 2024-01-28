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28.01.2024  12:36   

Поранено чотирьох людей: фото наслідків удару БПЛА по будинкам та цвинтарю на Харківщині

Прокурори та слідчі поліції задокументували воєнні злочини на Харківщині.

Обстріл Харківщини: фото наслідків удару БПЛА по будинкам та цвинтарю
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 27 січня 2024 року, близько 13:00 окупанти завдали удар по смт Козача Лопань. Пошкоджено житловий будинок. Отримав поранення 62-річний мирний житель. За попередніми даними, удар по селищу був завданий БПЛА.
 
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Ввечері 27 січня загарбники обстріляли с. Подоли Купʼянського району. Травмовано двох цивільних чоловіків 41 та 49 років. У м. Купʼянськ внаслідок ворожого удару пошкоджено місцевий цвинтар.
 
Обстріл Харківщини: фото наслідків удару БПЛА по будинкам та цвинтарю
 
Обстріл Харківщини: фото наслідків удару БПЛА по будинкам та цвинтарю
 
Обстріл Харківщини: фото наслідків удару БПЛА по будинкам та цвинтарю
 
Обстріл Харківщини: фото наслідків удару БПЛА по будинкам та цвинтарю
 
Обстріл Харківщини: фото наслідків удару БПЛА по будинкам та цвинтарю
 
Протягом минулої доби під систематичними артилерійськими обстрілами ворога  був Вовчанськ. У місті пошкоджено низку приватних житлових будинків, отримала поранення 76-річна жінка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині гатили по мирним селищам та намагалися штурмувати позиції ЗСУ.
 
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