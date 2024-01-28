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28.01.2024  12:00   Дмитро Колонєй

НМТ-2024: сталі відомі дати проведення тесту

Про це поінформували у Міністерстві освіти і науки України.

Стало відомо, коли відбудеться НМТ 2024

Як повідомляє РЕДПОСТ, МОН оголосило дати проведення НМТ 2024. Цьогоріч національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня 2024 року.

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Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначено, а один — на вибір.

Стало відомо, коли відбудеться НМТ 2024

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про курс харківського університету, який  психологічно підготовляє абітурієнтів і батьків до НМТ та наразі триває.

 

Тэги:  нмт, україна, харків, дати
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