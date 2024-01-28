НМТ-2024: сталі відомі дати проведення тесту

Про це поінформували у Міністерстві освіти і науки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, МОН оголосило дати проведення НМТ 2024. Цьогоріч національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня 2024 року.
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Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначено, а один — на вибір.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про курс харківського університету, який психологічно підготовляє абітурієнтів і батьків до НМТ та наразі триває.
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