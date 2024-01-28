    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 січня
28.01.2024  11:24   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, поінформували фахівці Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 28 січня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
  • Золочів - 13
  • Харків - 12
  • Богодухів - 13
  • Коломак - 12
  • Великий Бурлук - 11
  • Печеніги -11
  • Слобожанське - 16
  • Куп’янськ - 10
  • Красноград - 11
  • Лозова - 10
  • Ізюм -11
 
Всі показники у межах норми
 
Контрольний рівень радіаційного фону до 25 мкР/год
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 27 січня 2024 року.

 

Тэги:  радіація, рівень, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 27 січня 26.01 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 січня 25.01 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 