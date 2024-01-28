28.01.2024 08:53
Окупанти на Харківщині гатили по мирним селищам та намагалися штурмувати позиції ЗСУ
Оперативна ситуація на Харківщині від ХОВА на 28 січня 2024 року.
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Уди Богодухівського району;
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Козача Лопань Харківського району;
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Огірцеве,
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Вовчанськ,
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Бударки Чугуївського району;
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Колодязне,
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Дворічна,
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка,
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Берестове Куп'янського району.
27 січня 2024 року близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок.
О 13:15 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.
О 18:00 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували.
Близько 19:30 та 21:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без потерпілих.
О 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.
▪️ 28 січнялизько 01:00 ворог знову завдав удару по м. Вовчанськ. Постраждалих немає.
ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району.
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,7 га території, знищили 147 ВНП. Розмінування триває.
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