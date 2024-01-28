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28.01.2024  08:53   

Окупанти на Харківщині гатили по мирним селищам та намагалися штурмувати позиції ЗСУ

Оперативна ситуація на Харківщині від ХОВА на 28 січня 2024 року.

Гатили по мирним селищам та намагалися штурмувати позиції ЗСУ окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини,
 
 
  • Уди Богодухівського району;
  • Козача Лопань Харківського району;
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Бударки Чугуївського району;
  • Колодязне,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове Куп'янського району.  
 
27 січня 2024 року близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок.
 
Гатили по мирним селищам та намагалися штурмувати позиції ЗСУ окупанти на Харківщині
 
О 13:15 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.
 
О 18:00 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували. 
 
Близько 19:30 та 21:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без потерпілих. 
 
О 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар. 
 
▪️ 28 січнялизько 01:00 ворог знову завдав удару по м. Вовчанськ. Постраждалих немає. 
 
ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району.
 
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,7 га території, знищили 147 ВНП. Розмінування триває.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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