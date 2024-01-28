28.01.2024 08:53

Окупанти на Харківщині гатили по мирним селищам та намагалися штурмувати позиції ЗСУ

Оперативна ситуація на Харківщині від ХОВА на 28 січня 2024 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини,

Уди Богодухівського району;

Козача Лопань Харківського району;

Огірцеве,

Вовчанськ,

Бударки Чугуївського району;

Колодязне,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове Куп'янського району.

27 січня 2024 року близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок.

О 13:15 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.

О 18:00 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували.

Близько 19:30 та 21:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без потерпілих.

О 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.

▪️ 28 січнялизько 01:00 ворог знову завдав удару по м. Вовчанськ. Постраждалих немає.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,7 га території, знищили 147 ВНП. Розмінування триває.