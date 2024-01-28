28.01.2024 08:31 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили 9 пожеж та врятували песика
Харківщина на 28 січня. Оперативна інформація від ГУ ДСНС.
Рятувальники Харківщини загасили 9 пожеж та врятували песика
Як повідомляє РЕДПОСТ
, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили за добу 17 оперативних виїздів, з яких:
-
9 – на ліквідацію пожеж;
-
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
-
4 – на допомогу населенню;
-
3 – інші виїзди.
Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.
О 06:54 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу в селищі Куп’янськ Вузловий. На момент розвідки горіла житлова кімната в якій знаходився песик. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, а головне врятували чотирилапого друга.
О 23:02 сталася пожежа в житловому будинку села Таранівка Зміївського району. Її загасили рятувальники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Горів дах на площі 40 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 46-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0