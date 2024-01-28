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28.01.2024  08:31   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили 9 пожеж та врятували песика

Харківщина на 28 січня. Оперативна інформація від ГУ ДСНС.


Рятувальники Харківщини загасили 9 пожеж та врятували песика
Як повідомляє РЕДПОСТ, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили за добу 17 оперативних виїздів, з яких:
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 4 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.
 
Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.
 
О 06:54 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу в селищі Куп’янськ Вузловий. На момент розвідки горіла житлова кімната в якій знаходився песик. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, а головне врятували чотирилапого друга.
 
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О 23:02 сталася пожежа в житловому будинку села Таранівка Зміївського району. Її загасили рятувальники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Горів дах на площі 40 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 46-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється. 
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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