28.01.2024 09:29 Дмитро Колонєй

Через обстріли ворога постраждало четверо цивільних

Оперативна обстановка на Харківщині на 28 січня від Нацполіції.

Як повідломляє РЕДПОСТ , внаслідок російських обстрілів постраждали три чоловіки і одна жінка. Всі цивільні віком від 41 до 76 років. Ворожими боєприпасами пошкоджено 13 приватних будинків, цвинтар, два приватних автомобіля.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 18 осіб.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2100 транспортних засобів.

Минулої доби поліцейські Харківщини отримали та оперативно опрацювали за добу майже 1290 викликів від громадян.