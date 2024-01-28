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28.01.2024  09:29   Дмитро Колонєй

Через обстріли ворога постраждало четверо цивільних

Оперативна обстановка на Харківщині на 28 січня від Нацполіції.

Як повідломляє РЕДПОСТ, внаслідок російських обстрілів постраждали три чоловіки і одна жінка. Всі цивільні віком від 41 до 76 років. Ворожими боєприпасами пошкоджено 13 приватних будинків, цвинтар, два приватних автомобіля.
 
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За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 18 осіб.
 
На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2100 транспортних засобів.
 
Минулої доби поліцейські Харківщини отримали та оперативно опрацювали за добу майже 1290 викликів від громадян. 
 
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