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28.01.2024  10:00   Дмитро Колонєй

У Києві презентували книгу, присвячену Харкову у війні з РФ

Вийшла книга фотосвідчень про російську агресію у Харкові.


У Києві презентували книгу, присвячену Харкову у війні з РФ
Як повідомляє РЕДПОСТ, вийшла книга фотографа, корінного харків’янина Вадима Бєлікова "Сторозтерзаний ворогом Харків. 2022-2023". На 400 сторінках видання задокументовані реалії життя прифронтового міста України.
 
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"Місто Харків займає особливу роль в цій війні. Місто, яке дуже близько до російського кордону, яке одним із перших прийняло бій і успішно відбило першу атаку росіян. Місто, яке обстрілюється майже щодня зараз, але яке живе та продовжує бути українським", – зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко.
 
В рамках програми "Книга для зміцнення національної єдності" видано 1000 примірників книги, які розповсюджують в посольства майже по всіх країнах, у військових шпиталях, серед благодійних фондів та громадських організацій тощо.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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