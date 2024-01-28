28.01.2024 14:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині зростає кількість випадків захворюваннь, що передають гризуни

На Харківщині померла людина від лептоспіроза.



На Харківщині зростає кількість випадків захворюваннь, що передають гризуни



Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2023 році у Харківській області зафіксували 10 випадків захворювання на лептоспіроз, один з яких — летальний. Серед інфікованих у 2023 році — шестеро жителів Харкова та по одному жителю деокупованих територій — з Чугуївського й Ізюмського районів, Балаклійської й Великобурлуцької громад.

Інфікуватися хворобою можна чере

вживанні продуктів, інфікованих сечею дрібних ссавців, або

через мікротравми на шкірі або подряпини, що не помічає людина.

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Як попередити захвлорювання

не відпочивати влітку на необладнаних пляжах чи на зарослих берегах;

не рибалити босоніж;

не вживати пошкоджені мишами або крисами продукти;

не вживати не сертифіковані молочні та м'ясні продукти на стихійних ринках;

не брати гризунів, які потрапили до пасток, голими руками;

дезінфікувати місця у приміщеннях, де могли перебувати гризуни;

використовувати респіратор у приміщеннях, де могли перебувати миші й пацюки.