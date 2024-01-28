На Харківщині зростає кількість випадків захворюваннь, що передають гризуни

На Харківщині померла людина від лептоспіроза.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2023 році у Харківській області зафіксували 10 випадків захворювання на лептоспіроз, один з яких — летальний. Серед інфікованих у 2023 році — шестеро жителів Харкова та по одному жителю деокупованих територій — з Чугуївського й Ізюмського районів, Балаклійської й Великобурлуцької громад.
Інфікуватися хворобою можна чере
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