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28.01.2024  14:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині зростає кількість випадків захворюваннь, що передають гризуни

На Харківщині померла людина від лептоспіроза.


На Харківщині зростає кількість випадків захворюваннь, що передають гризуни

Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2023 році у Харківській області зафіксували 10 випадків захворювання на лептоспіроз, один з яких — летальний. Серед інфікованих у 2023 році — шестеро жителів Харкова та по одному жителю деокупованих територій — з Чугуївського й Ізюмського районів, Балаклійської й Великобурлуцької громад.

Інфікуватися хворобою можна чере

  • вживанні продуктів, інфікованих сечею дрібних ссавців, або
  • через мікротравми на шкірі або подряпини, що не помічає людина.

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Як попередити захвлорювання
 
  • не відпочивати влітку на необладнаних пляжах чи на зарослих берегах;
  • не рибалити босоніж;
  • не вживати пошкоджені мишами або крисами продукти;
  • не вживати не сертифіковані молочні та м'ясні продукти на стихійних ринках;
  • не брати гризунів, які потрапили до пасток, голими руками;
  • дезінфікувати місця у приміщеннях, де могли перебувати гризуни;
  • використовувати респіратор у приміщеннях, де могли перебувати миші й пацюки.
 
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