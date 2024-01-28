28.01.2024 14:41 Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у Харкові зникла старенька у хакі

У Харкові розшукують 83-річну Світлану Фукс.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 27 січня 2024 року о 14:30 зі свого будинку на бульварі Фронтовиків у районі 125 школи вийшла та зникла Світлана Василівна Фукс - худорлява низенька сивоволоса жінка із світло-сірими очами у куптці кольру хакі, сірий штанах, чорних гумових чоботах, чорній зі стріблястою ниткою шапці. На лівій руці - дві каблучки із камінням. При собі мала документи. Страждає на втрату памʼяті! Тим, хто знає, де знаходиться жінка, прохають звертатися на 068-777-0-112 або 102.