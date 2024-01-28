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28.01.2024  15:19   Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на огірки

В Україні змінилися ціни на популярний овоч.

 
Як повідомиляє РЕДПОСТ, в Україні знизилися ціни на тепличні огірки. На сьогоднішній день основні продажі цього овочу здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
 

Чому знижуються ціни на огрки

 
  • мала зацікавленість покупців у закупівлі цієї продукції
  • більшість продавців не встигла розпродати всі наявні запаси даного овочу.
  • якість огірка на складах стрімко погіршується
  • зниження якісті турецького огірка, який на сьогоднішній день складає основну пропозицію на українському ринку
 
Продавці змушені знижувати відпускні ціни на тепличний огірок, щоб активізувати темпи збуту і не допустити накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції.
 
Але тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
 
“При цьому оператори ринку зазначають, що пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах дуже малооб’ємна, а постачання із зовнішнього ринку нестабільні. Тому вони не відкидають, що вже наступного тижня ситуація в сегменті тепличного огірка може змінитися”, – прогнозують аналітики.
 
Тэги:  огірки, ціни, прогноз
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