28.01.2024 15:19 Дмитро Колонєй
Що відбувається з цінами на огірки
В Україні змінилися ціни на популярний овоч.
Як повідомиляє РЕДПОСТ
, в Україні знизилися ціни на тепличні огірки. На сьогоднішній день основні продажі цього овочу здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Чому знижуються ціни на огрки
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мала зацікавленість покупців у закупівлі цієї продукції
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більшість продавців не встигла розпродати всі наявні запаси даного овочу.
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якість огірка на складах стрімко погіршується
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зниження якісті турецького огірка, який на сьогоднішній день складає основну пропозицію на українському ринку
Продавці змушені знижувати відпускні ціни на тепличний огірок, щоб активізувати темпи збуту і не допустити накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції.
Але тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
“При цьому оператори ринку зазначають, що пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах дуже малооб’ємна, а постачання із зовнішнього ринку нестабільні. Тому вони не відкидають, що вже наступного тижня ситуація в сегменті тепличного огірка може змінитися”, – прогнозують аналітики.
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