28.01.2024 15:19 Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на огірки

В Україні змінилися ціни на популярний овоч.

Як повідомиляє РЕДПОСТ , в Україні знизилися ціни на тепличні огірки. На сьогоднішній день основні продажі цього овочу здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Чому знижуються ціни на огрки

мала зацікавленість покупців у закупівлі цієї продукції

більшість продавців не встигла розпродати всі наявні запаси даного овочу.

якість огірка на складах стрімко погіршується

зниження якісті турецького огірка, який на сьогоднішній день складає основну пропозицію на українському ринку

Продавці змушені знижувати відпускні ціни на тепличний огірок, щоб активізувати темпи збуту і не допустити накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції.

Але тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

“При цьому оператори ринку зазначають, що пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах дуже малооб’ємна, а постачання із зовнішнього ринку нестабільні. Тому вони не відкидають, що вже наступного тижня ситуація в сегменті тепличного огірка може змінитися”, – прогнозують аналітики.