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28.01.2024  16:05   

Харківські патрульні стали чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань з джиу-джитсу

Харківські правоохоронці успішно виступили на TMS W2W Selection Dnipro.

Стали чемпіонами та призерами всеукраїнського турніру TMS W2W Selection Dnipro з джиу-джитсу харківські патрульні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на турнірі TMS W2W Selection Dnipro від патрульної поліції Харківської області виступили
  • Артур Нікоян,
  • Ярослав Приходько,
  • Богдан Демченко та
  • Микола Заіка.
Стали чемпіонами та призерами всеукраїнського турніру TMS W2W Selection Dnipro з джиу-джитсу харківські патрульні
 
Стали чемпіонами та призерами всеукраїнського турніру TMS W2W Selection Dnipro з джиу-джитсу харківські патрульні
 
Стали чемпіонами та призерами всеукраїнського турніру TMS W2W Selection Dnipro з джиу-джитсу харківські патрульні
 
Два з чотирьох правоохоронців здобули нагороди змагань:  
 
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  • Артур Нікоян став віцн-чемпіоном у ваговій категорії 76 кг(кімоно) та бронзовтим прищером у ваговій категорії 73.5 кг(без кімоно).
  • У ваговій категорії 97,5кг(без кімоно) Богдан Демченко виборов третє місце.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
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