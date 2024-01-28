    
Главная Новини Харкова Медицина На Харківщині у двадцять разів зросла кількість хворих на сказ тварин
28.01.2024  17:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині у двадцять разів зросла кількість хворих на сказ тварин

На Харківщині ситуація із захворюванням на сказ стає загрозливою.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України б’є на сполох через поширення сказу серед тварин
 
  • Якщо у 20-22 році зказ тварин підтверджено п’яти випадках, а у другому півріччі 2023 року хворобу виявлено у 117 тварин.
  • В 2023 році на 73,6% збільшилася кількість звернень за медичною допомогою через ушкодження, завдані тваринами.
  • По антирабічну допомогу звернулися 2906 постраждалих проти 1674 у 2022 році.
  • Найбільший відсоток ушкоджень громадяни дістали від
  • собак (1942 особи), 
  • кішок (857 осіб).  
  • Ушкодження від тварин, які мають власників, дістали 1909 осіб, від бродячих тварин – 928, від диких тварин та щурів – 69.
  • 75,5% домашніх тварин не були щеплені.
  • Із загальної кількості тварин, у яких виявили сказ у другому півріччі минулого року, 51,3% склали коти, 27,6% – собаки, 10,2% – лисиці, 8,5% – велика рогата худоба, по 0,8% (по одному випадку) – коза, кінь та куниця.
 
Тэги:  поради, сказ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.01 Дороги та транспорт Харківські патрульні нагадали про небезпечну звичку водіїв, якої слід позбутися 16.01 Надзвичайні події Почастішали випадки отруєння чадним газом: мешканцям Харківщини нагадують симптоми 09.01 ЖКГ Харківські комунальники надали поради щодо оформлення договорів на отримання ритуальних послуг містянам
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 