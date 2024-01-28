28.01.2024 17:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині у двадцять разів зросла кількість хворих на сказ тварин
На Харківщині ситуація із захворюванням на сказ стає загрозливою.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України б’є на сполох через поширення сказу серед тварин
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Якщо у 20-22 році зказ тварин підтверджено п’яти випадках, а у другому півріччі 2023 року хворобу виявлено у 117 тварин.
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В 2023 році на 73,6% збільшилася кількість звернень за медичною допомогою через ушкодження, завдані тваринами.
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По антирабічну допомогу звернулися 2906 постраждалих проти 1674 у 2022 році.
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Найбільший відсоток ушкоджень громадяни дістали від
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собак (1942 особи),
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кішок (857 осіб).
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Ушкодження від тварин, які мають власників, дістали 1909 осіб, від бродячих тварин – 928, від диких тварин та щурів – 69.
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75,5% домашніх тварин не були щеплені.
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Із загальної кількості тварин, у яких виявили сказ у другому півріччі минулого року, 51,3% склали коти, 27,6% – собаки, 10,2% – лисиці, 8,5% – велика рогата худоба, по 0,8% (по одному випадку) – коза, кінь та куниця.
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