28.01.2024 17:41 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні нагадали про небезпечну звичку водіїв, якої слід позбутися

Зникнення згаданої харківськими фахівцями звички збереже життя та грошей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, патрульні Харкова нагадують про небезпечну звичку - що водіям слід подбати про власну безпеку и не користуватися телефоном під час керування автівкою, не відволікайтеся на телефонні розмови чи листування у месенджерах. бо

Використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, що дає змогу не відволікатися від керування транспортним засобом.

Відповідно до правил дорожнього руху, а саме пункту 2.9 (д), водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

За таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень.

Однак, штрафи ніщо у порівнянні з вашою безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху!