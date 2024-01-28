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28.01.2024  18:29   Дмитро Колонєй

Окупанти готуються до наступу та вважають себе смертниками (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, солдат окупаційної армії скаржиться дружині, що під час наступу, який повинен початися із дня на день, українська армія їх знищить, як і попередніх «смертників»:
 
  • окупант розповідає дружині про майбутній наступ та хаос, який здійнявся навколо цієї новини;
  • «наши уже сходили, оп*здюлились.
  • сейчас еще и мы пойдем, еще раз оп*здюлимся!»
  • «начали заезжать, бл°, и половина, короче, не заехала»
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілюють Харківщину та засилають диверсантів.
 
Тэги:  перехоплення, агрессия россии, обстановка
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