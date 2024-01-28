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28.01.2024  19:10   

Ворог продовжує обстрілювати села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Окіп, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що, згідно перехопленню, окупанти готуються до наступу та вважають себе смертниками.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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