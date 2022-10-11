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11.10.2022  08:23   Рита Парфенова

Харків на ранок 11 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 жовтня.

Загалом за добу з 10 по 11 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж, з яких одна трапилася внаслідок бойових дій;
  • 2 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 19 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
  • 8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти випустили по Харківській області 9 ракет С300. Частину з них збило українське ППО.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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