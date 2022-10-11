Харків на ранок 11 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 жовтня.
Загалом за добу з 10 по 11 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмета.
Нагадаємо, 10 жовтня окупанти випустили по Харківській області 9 ракет С300. Частину з них збило українське ППО.
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