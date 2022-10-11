11.10.2022 08:13 Рита Парфенова

У Харкові залишається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах (відео)

За добу з 10 на 11 жовтня військові РФ обстріляли 12 населених пунктів на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка.



Внаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура Харкова та більш ніж 30 населених пунктів. Загроза завдання ворогом ракетних ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах залишається.



Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.



Ракетні війська і артилерія за попередню добу уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами.

Нагадаємо, окупанти планували удари по енергетичної інфраструктурі з початку жовтня.