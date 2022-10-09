09.10.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 34 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 жовтня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 067 осіб. Одужало 302 829 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3090 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 жовтня.