Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 34 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 067 осіб. Одужало 302 829 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3090 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 жовтня.
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Бабіне літо добігає кінця. Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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