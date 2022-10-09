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09.10.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 34 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 жовтня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 067 осіб. Одужало 302 829 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3090 осіб.

Харків коронавірус

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 жовтня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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