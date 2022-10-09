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09.10.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 9 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 9 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
 

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Рава-Руська» - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Грушів» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Краківець» - 30 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

За добу 8 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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