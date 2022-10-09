09.10.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 9 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 9 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 30 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

За добу 8 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.