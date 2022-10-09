Ситуація з виїздом із України 9 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
За добу 8 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Бабіне літо добігає кінця. Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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