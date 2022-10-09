09.10.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають пошкодження на водоводах

Ремонтники, незважаючи на агресію, що триває, продовжують відновлювати подачу води для харків'ян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 8 жовтня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 12 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 11 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники, незважаючи на агресію, що триває, продовжують відновлювати подачу води для харків'ян. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного господарства виконують висококваліфіковані фахівці. Бригади АВР застосовують передові напрацювання усунення пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання. Також мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали, що дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.

Сьогодні, 9 жовтня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 18 ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».