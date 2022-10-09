09.10.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустить поштову марку зі зруйнованим кримським мостом

Наразі можна оформити передзамовлення на поштовий набір «Кримський міст на біс!».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошта.

Повідомляється, що Укрпошта анонсувала випуск поштової марки «Кримський міст на біс!». Автор випуску Юрій Шаповал - український художник-живописець, працює у техніці живопису, графіки та інсталяції.

Як зазначає поштовий оператор, тираж марок складатиме 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М (бо міст), дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок.

До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків: недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що «випадково» пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

«Кримській міст, що з’єднує тимчасово окупований Кримський півострів із росією, – незаконне будівництво, що в рамках повномасштабної війни, розпочатої росією 24 лютого 2022 року, активно використовувався окупантами для підкріплення своєї армії»-, зазначили в Укрпошті.

Варто зазначити, що деталі щодо дати виходу марки та умов продажу будуть оприлюднені додатково. За інформацією, що міститься на сайті поштового оператора,відомо, що наразі можна оформити передзамовлення за посиланням