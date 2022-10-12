12.10.2022 10:06 Рита Парфенова

Агентів російської гру, які коригували ракетні удари та «полювали» за HIMARS, викрили у Харківській області

Викриті посібники ворога збирали інформацію про дислокацію Сил оборони України та коригували вогонь противника.

Про це розповіли у Службі безпеки України у Харківській області, передає РЕДПОСТ.



Організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони створили групи у месенджерах, в яких, маскуючись «побутовими розмовами», дізнавалися про результати «прильотів» по об’єктах, а також про пересування української військової техніки.



Таким чином посібники ворога:

збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки;

займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів рф по об’єктах України;

«полювали» за ракетними системами HIMARS.

Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як гру) та мали широкий спектр завдань. Обидва організатори погодилися на співпрацю з рф із ідеологічних міркувань та через обіцянки «високих посад» у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.



Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів.



Наразі СБУ затримала агента гру, який залишився на території, підконтрольній Україні. В результаті серії обшуків було отримано докази його злочинної співпраці з ворогом. Чоловіку оголошено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Триває робота зі встановлення всіх причетних до діяльності на шкоду державній безпеці України.



Заходи із викриття проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Управління Служби безпеки у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф.