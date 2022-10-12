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12.10.2022  09:35   Рита Парфенова

Сапери розмінували ще 17 гектарів у Харківській області

Деокуповані території Харківщини продовжують розміновувати 26 піротехнічних підрозділів ДСНС.

розмінування деокупованих територій Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

За добу з 11 по 12 жовтня здійснено 77 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 17 га, вилучено та знешкоджено 668 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля  піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Так, піротехніки за минулий день обстежили біля 3 км ліній електропередач та 2 км газопроводів.

розмінування деокупованих територій Харківської області

Загалом з 8 вересня по 12 жовтня на деокупованій території Харківщини обстежено 922 га місцевості, 147 км автомобільних доріг, 127 км ліній електропередач, 50 км залізничних колій та 111 км газопроводів, виявлено та знешкоджено близько 21 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом доби російські військові обстріляли щонайми 8 населених пунктів Харківської області з різних типів озброєння.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, гсчс, харьков
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